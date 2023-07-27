Для благоустройства Мариуполя привлекут молодежь и волонтеров

Ранее в Мариуполе уже проводили несколько общегородских субботников. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя планируют привлечь к уборке и благоустройству города волонтеров и активную молодежь. Уже завтра там проведут очередной общегородской субботник. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Покос травы, уборка мусора, очистка от сухостоя – эти работы должны регулярно проводиться не только на центральных улицах, аллеях и бульварах, в парках и скверах. Ими необходимо охватывать все территории города, включая придомовые зоны. Возможно, в ближайшем будущем к этому привлечем активную молодежь и волонтеров, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что городские власти ранее рассмотрели план развития транспорта до 2026 года. Он включает в себя увеличение трамвайных и троллейбусных маршрутов, развитие внутригородских и пригородных автобусных перевозок, а в ближайшем будущем – запуск регулярных междугородних рейсов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе возведут спорткомплекс с катком и тиром

Новый спорткомплекс с катком в Мариуполе построят на территории Нахимовского училища (подробнее)