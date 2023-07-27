В Мариуполе почтили память погибших детей Донбасса

27 июля — день памяти детей — жертв войны на Донбассе. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе почтили память детей Донбасса, которые погибли в результате боевых действий. Цветы к мемориалу возложили представители городской и районных администраций, активисты Молодой Гвардии Единой России, Волонтерской роты и Юнармии. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Гибель ребенка – самая страшная трагедия и несправедливость, ее невозможно забыть. В память о безвременно ушедших юных россиянах также зажгли траурные свечи. Сегодня их вместе с нами зажигают жители всех городов и населенных пунктов нашей большой Родины, — отметил градоначальник.

Моргун подчеркнул, что в будущем дети Донбасса вновь будут расти под мирным небом.

— Дети должны играть и учиться, реализовывать свои мечты и стремления, приходить на смену предыдущим поколениям специалистов и создавать свои семьи. Уверен, наша победа вернет все на свои места. Дети Донбасса будут расти и развиваться под мирным небом, — добавил мэр.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка возложил цветы к Алее ангелов Донбасса

27 июня — день памяти детей — жертв войны на Донбассе (подробнее)