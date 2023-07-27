В Мариуполе возведут спорткомплекс с катком и тиром

ВСК сдадут училище в эксплуатацию к сентябрю 2024 года. Фото: ВСК Минобороны РФ

Военно-строительный комплекс Минобороны РФ возведет спортивный комплекс с катком и тиром в Мариуполе. Его построят по просьбе жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— По первоначальному проекту мы уже строим здание с залами для игровых видов спорта и гимнастов, боксерским рингом и 25-метровым бассейном. А новый объект создаем по просьбе жителей Мариуполя. Они смогут вместе с курсантами заниматься фигурным катанием, хоккеем и стрельбой, — рассказал военный строитель Олег Печенкин.

Над возведением спортивного комплекса работают 750 человек, к работам привлечено 75 единиц спецтехники.

Напомним, что филиал Нахимовского военно-морского училища строят в Мариуполе по указу Владимира Путина. Учреждение рассчитано на 560 мест. Сдать училище в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2024 года. Комплекс зданий училища будет выполнен в стиле хай-тек и сверху будет напоминать корабли, стоящие у причала.

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