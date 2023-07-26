В Мариуполе поднимут зарплату водителям пассажирского транспорта и запустят междугородние рейсы

В городе продолжат развивать общественный транспорт. Фото: Минтранс ДНР

«Мариупольтранс» подготовил перспективный план развития транспорта в приморском городе до 2026 года. Он включает увеличение количества трамвайных и троллейбусных маршрутов, развитие внутригородских и пригородных автобусных перевозок, а в ближайшем будущем – запуск регулярных междугородних рейсов. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— За счет перераспределения средств фонда оплаты труда водителям трамваев и троллейбусов повышается заработная плата. Парк предприятия вскоре пополнится 20 новыми автобусами средней вместимости для внутригородских перевозок. Ведется работа по приобретению необходимой спецтехники, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.

Моргун добавил, что формирование бюджета на 2024 год стоит начинать уже сейчас. Для этого «Мариупольтрансу» необходимо определить свои возможности и потребности на будущий период.

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