В Мариуполе организовали новый маршрут в Ростов

Автобусы из Донецка будут отправляться с автовокзала «Южный». Фото: Минтранс ДНР

«Автовокзалы Донбасса» организовали два новых рейса из Донецка и Мариуполя в Москву и Ростов. Маршруты в Москву будут отправляться по четвергам и пятницам, в Ростов — ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

— Информируем вас о том, организованы рейсы по маршрутам: Донецк АВ «Южный» — Москва Новоясеневская (АС). Рейсы будут обслуживаться по четвергам и пятницам. Время отправления из Донецка в 15:00. Мариуполь (АС-2) – Ростов (АВ). Рейсы будут работать ежедневно. Время отправления из Мариуполь (АС-2) в 21:30, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе госпредприятия добавили, что уточнить информацию и приобрести билеты можно в кассах автостанций или по короткому номеру 477.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республике организовали рейсы в Белосарайскую косу и Бердянск. Они будут работать ежедневно.

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