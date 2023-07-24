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НовостиОбщество24 июля 2023 9:19

Полицейские Макеевки оперативно разыскали водителя, который наехал на велосипедистку и скрылся с места ДТП

Авария произошла в Горняцком районе
Виктория ПОДАРОВА
44-летний водитель признался в совершении ДТП после проверки. Фото: ДАН

44-летний водитель признался в совершении ДТП после проверки. Фото: ДАН

В Макеевке сотрудники ГИБДД оперативно разыскали водителя, который скрылся с места ДТП после наезда на велосипедистку. Найти автомобилиста помог один из очевидцев, который назвал цвет и несколько цифр номерного знака машины. Об этом сообщили в МВД ДНР.

— Один из очевидцев автопроисшествия сообщил правоохранителям, что на велосипедистку, которая двигалась по ул. Городецкая, был совершен наезд легковым автомобилем. Также мужчина сообщил несколько цифр номерного знака транспортного средства. По имеющимся базам сотрудники ГИБДД установили автомобиль и гражданина, причастного к указанному инциденту, — отметили в ведомстве.

После проверки водитель сознался в совершении ДТП.

В ведомстве напомнили, что в случае аварии необходимо оставаться на месте, сообщить в полицию и включить аварийную ситуацию. Если пострадали люди — вызвать скорую помощь.

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