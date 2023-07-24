Евгений Солнцев принял участие в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»

Ключевой темой обсуждения стало строительство и благоустройство малых городов. Фото: Минстрой РФ

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев принял участие в деловом завтраке «Строим будущее: среда-город-страна» на форуме Развитие малых городов и исторических поселений». С коллегами глава Правительства обсудил вопросы в сфере урбанистики, строительства и благоустройства.

— Впереди — участие в пленарной сессии, на которой выступит Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, и подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Рассчитываем на победу! — поделился председатель в своем телеграм-канале.

Напомним, что в конкурсе лучших проектов создания комфортной среды приняли участие 14 городов Донецкой Народной Республики. Среди них — Шахтерск, Иловайск, Ясиноватая, Новоазовск и другие населенные пункты. Благоустройство территорий, поданных на конкурс, начнется в 2024 году.

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