Денис Пушилин признал неудовлетворительной работу властей в Снежном

Денис Пушилин встретился с жителями тылового города Снежное на востоке Республики и обсудил беспокоящие их проблемы. Фото: ТГ/Пушилин

Общение с жителями микрорайона Черемушки и поселка Степное в Снежном подтвердило бездействие местной администрации. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в город.

Руководитель Республики обратил внимание на аварийное состояние домов по улицам 250 лет Донбасса и Феоктистова, а также отсутствие нормальной организации оплаты коммунальных услуг. Отдельно он указал на фактически нежилое состояние дома в Черемушках, где проживает мать погибшего бойца батальона «Спарта» гвардии прапорщика Максима Назаренко. На просьбы о помощи от местных властей следуют одни отговорки и отписки, несмотря на поставленную Президентом задачу заботиться о семьях военнослужащих.

- По Снежному вывод однозначный: местная администрация работает плохо, на данный момент признаю ее работу неудовлетворительной, - заявил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что Снежное - тыловой город, и здесь уж точно можно было бы уделить больше внимания вопросам благоустройства. Тем более что шефскую помощь в этом оказывает Самарская область. Вот ей люди как раз очень благодарны.

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