В городе уделяют большое внимание развитию СМИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мариуполе налаживают работу местных средств массовой информации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел встречу с генеральным директором «Первого республиканского медиа холдинга» Николаем Черкашиным.

Он отметил, что в скором времени эта структура объединит под собой все региональные СМИ - телеканалы, печатные издания и сетевые ресурсы. Ожидается, что это станет мощным толчком к развитию средств массовой информации в ДНР и поспособствует улучшению их технической базы и дальнейшему повышению уровня профессионализма журналистов и публикуемых ими материалов.

По словам Моргуна, отдельное внимание развитию СМИ уделяют и в приморском городе.

- Важно, чтобы редакции телеканала «Мариуполь 24» и газеты «Приазовский рабочий» располагались в комфортных помещениях, оборудованных всем необходимым для полноценной работы. Для редакции газеты такое помещение уже выбрано. Для телеканала - определим в ближайшее время, - заявил мэр.

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