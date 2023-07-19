Две школы повреждены обстрелами ВСУ в Макеевке

Город подвергся обстрелу из артиллерии калибра 155 мм натовского образца. Фото: ДАН

В ДНР сообщили о повреждении двух школ в результате обстрелов ВСУ города Макеевка. Данные обнародовали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что провели фиксацию последствий обстрелов Червоногвардейского района Макеевки 18 июля. Выяснилось, что противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Нетайлово, из артиллерии калибра 155 мм натовского образца.

В результате обстрелов в городе пострадали две школы и частный дом, в который произошло прямое попадание снаряда.

- Зафиксированы повреждения по 3 адресам: МБОУ «Школа № 43 города Макеевки» по улице Теплогорской; МБОУ «Школа № 8 города Макеевки» по улице Героев Сталинграда. Переулок Полтавский, 10/2 - прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием, - говорится в сообщении представительства.

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