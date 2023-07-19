В ДНР проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений на Камышевахском и Донецком водохранилищах

Сооружения эксплуатируются давно, поэтому специалистам предстоит определить комплекс мер для каждого объекта, чтобы поддерживать их в исправном состоянии. Фото: ДАН

На капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях направят 100 миллионов рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

Уточняется, что деньги поступят на инженерные работы и разработку проектно-сметной документации для предстоящего ремонта. В Донецкой Народной Республике это коснется гидросооружений на Камышевахском и Донецком водохранилищах. Средства должны поступить в 2024-2025 годах.

Как отметили в федеральном агентстве водных ресурсов, дополнительное финансирование ускорит восстановление водохозяйственного комплекса в новых регионах РФ.

- Сооружения эксплуатируются давно, поэтому специалистам предстоит определить комплекс мер конкретно для каждого объекта, чтобы поддерживать их в исправном состоянии. Капитальный ремонт продлит срок службы ГТС и повысит их безопасность, - заявил руководитель Донского бассейнового водного управления Евгений Дорожкин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР для восстановления лесов получит средства из федерального бюджета

Деньги направят на противопожарное обустройство и высадку новых насаждений (подробнее)