В Мариуполе до конца года планируют восстановить 70 километров дорог

В Мариуполе взялись за капитальный ремонт дорог. Фото: ТГ/Моргун
В Мариуполе полным ходом ведется капитальный ремонт дорог. В текущем году в городе планируют восстановить 70 километров дорожного полотна, из которых только в Жовтневом и Приморском районах уже отремонтированы 46,5 километров дороги. Об этом сообщили в местной администрации.
Там уточнили, что работы в этих районах ведет ООО «БКД-Строй».
- Рабочие полностью меняют асфальт, устанавливают новые бордюрные ограждения, обустраивают пешеходные переходы и тротуары. Параллельно электрики налаживают наружное освещение, - рассказали в мэрии.
Тем временем в МУП АГМ «Мариупольавтодор» заявили, что первый этап восстановления дорог должен быть завершен к 20 августа, а все работы по графику выполнены до конца 2023 года.
Также во всех районах города автодорожники продолжают ямочный ремонт.
- В планах - восстановить дорожное покрытие и на внутридворовых территориях, - проинформировали в администрации Мариуполя.
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