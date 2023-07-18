В Мариуполе продолжат демонтаж бесхозяйных и самовольно установленных киосков

Незаконные и бесхозяйные объекты торговли после демонтажа вывезут на полигон ТБО. Фото: Администрация города Мариуполя

Мэр Мариуполя Олег Моргун провел совещание с представителями районных администраций, на котором обсудил вопрос демонтажа бесхозяйных и незаконно установленных объектов торговли.

Как отметил градоначальник, соответствующее распоряжение уже было им подписано. В документе четко прописан весь порядок действий при сносе МАФов - от момента уведомления собственника до самого разбора киоска.

- Если после уведомления собственник объекта не выйдет на связь в установленный срок, тогда специальная комиссия райадминистрации в присутствии представителей силовых структур вскроет МАФ, проведет опись товара и имущества и передаст его на ответственное хранение. Затем коммунальные службы демонтируют объект и вывезут его на полигон ТБО, - предупредил Моргун.

По словам мэра, со временем в Мариуполе построят малые архитектурные формы, вписывающиеся в единый архитектурный стиль города.

- Такие МАфы сможем передавать в аренду предпринимателям, которые будут вести свою торговую деятельность в рамках действующего законодательства, - заявил он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе благоустраивают городские территории

За прошлую неделю работники предприятия «Зеленстрой» провели покос травы на площади свыше 23 гектаров (подробнее)