Ямальские строители восстановят поврежденный артобстрелами ВСУ храм в Волновахе

Строители уже восстановили конструктив храма, а художники завершают роспись стен и потолка. Фото: Минстрой России

Ямальские строители взялись за ремонт поврежденного артобстрелами Свято-Духовского храма в городе Волноваха в ДНР. Об этом сообщили в Минстрое России.

- После артиллерийского обстрела пострадали стены и свод здания, но сохранились иконы и мощи святых, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что строители уже восстановили конструктив храма, а художники завершают роспись стен и потолка. Причем применяют здесь не шаблонную, а ручную роспись, внимательно прорабатывая каждую деталь. Специалисты занимаются также монтажом церковного убранства, колоколов и куполов.

Вокруг храма и воскресной школы общей площадью более 600 квадратных метров уже благоустроена территория. Строители установили новое ограждение и восстановили тротуарную плитку.

- У зданий утеплили стены и перегородки, обновили фасады, установили новые окна, двери, заменили инженерные системы и трубопровод. Внутри восстановили лестницы, полы, дверные проемы, потолки и конструктивные элементы, - проинформировали в Минстрое.

Сообщается, что ремонтные работы планируют завершить этой осенью.

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