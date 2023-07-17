В ДНР будут судить украинского морпеха за приказ об убийстве восьми мирных жителей Мариуполя

Украинский боевик предстанет перед судом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецкой Народной Республике будут судить 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Бензу за приказ об убийстве восьми мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в Прокуратуре ДНР, которая направила дело в Верховный суд Республики.
Как выяснило следствие, с 30 марта по 6 апреля 2022 года обвиняемый находился на территории города Мариуполь, где приказал своим подчиненным убить мирных жителей, которые не участвовали в вооруженном конфликте. Украинские военнослужащие расстреляли несколько жилых домов.
- В результате обстрела пять мужчин и две женщины от полученных ранений скончались на месте, одной женщине удалось выжить, - рассказали в прокуратуре.
Теперь командира роты ВСУ будут судить по нескольким статьям. Уголовные дела в отношении его подчиненных еще находятся на рассмотрении в Верховном суде Донецкой Народной Республики.
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