Специалисты из Москвы восстанавливают Донецкий технологический колледж

В здании меняют деревянные окна на металлопластиковые и ремонтируют кровлю Фото: Александр ИВАНОВ

Строители из Москвы проводят ремонт в Донецком технологическом колледже. Об этом сообщили ДАН в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что специалисты восстанавливают тепловой контур в здании, а именно меняют деревянные окна на металлопластиковые и ремонтируют кровлю.

- Ориентировочное окончание ремонтных работ - середина августа, - заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в данное время ремонтные работы проходят также в Донецком техникуме строительных технологий, где тоже трудятся строители из столицы России. До конца года здесь планируют закончить ремонт кровли общественно-бытового комплекса, заменить освещение в учебных мастерских, общественно-бытовом комплексе и общежитии, а в последних двух также заменить систему отопления. Восстановительные работы продолжат и в 2024 году.

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