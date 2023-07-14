В Мариуполе благоустроили общественную зону в центре города - сквер «Лукоморье»

Молодые мариупольские боксеры не впервые озеленяют город. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе юные спортсмены благоустроили общественную зону в центре города - сквер «Лукоморье» по проспекту Ленина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун, который вместе с профильными заместителями и зампредседателя Федерации бокса Мариуполя Евгением Савченко помог в этом ребятам.

По словам мэра, молодые мариупольские боксеры не впервые озеленяют город. Ранее благодаря их усилиям преобразилась зона отдыха возле специализированной школы искусств. Всего на двух локациях спортсмены высадили 1300 саженцев петуньи, около 20 туй и столько же кустов можжевельника, 15 кустов барбариса, 15 саженцев японского кедра и 6 кустов вейгелы.

- Рад, что наши юные спортсмены принимают самое активное участие в жизни родного города, - заявил Моргун.

Отдельную благодарность городские власти выразили общественному деятелю, председателю Федерации бокса Мариуполя Петру Иванову. Это по его инициативе в общественных зонах появились новые зеленые насаждения.

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