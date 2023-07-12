Хуснуллин оценил реализацию программы индивидуального жилищного строительства в Мариуполе

Сейчас в работе у строителей находятся 50 частных домов. Фото: ТГ/Хуснуллин

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин побывал с рабочей поездкой в Мариуполе, где оценил ход реализации программы индивидуального жилищного строительства. Опыт положительный, заявил он в своем телеграм-канале.

Сообщается, что вице-премьер осмотрел первый сданный дом, построенный по программе комплексной застройки ИЖС в приморском городе. Сейчас в работе у строителей там находятся 50 частных домов. В целом получатся уютные и комфортные быстровозводимые микрорайоны. От начала реализации идеи до сдачи проходит всего 60 дней. Мариупольцы могут приобрести такой дом, используя компенсационные выплаты за утраченное жилье. А если захотят иметь площадь побольше, то могут также добавить сюда ипотечные средства.

- Опыт позитивный, будем тиражировать и масштабировать, - заявил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в целом и ремонт частных жилых домов в Мариуполе идет достаточно активно, однако подчеркнул, что важно наращивать объемы и темпы их восстановления.

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