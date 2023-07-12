Пять жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в Донецке 11 июля

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, поселок Северный. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке в результате обстрелов ВСУ 11 июля были повреждены пять жилых домов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, - заявили там.

Уточняется, что под ударами украинских войск пострадала женщина.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Кировском районе Донецка, - говорится в сообщении представительства.

Как отметили в СЦКК ДНР, на донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм. Под вражеским огнем в этот день также оказались Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка и Луганское. Всего по Донецкой Народной Республике украинские войска выпустили за сутки 267 боеприпасов.

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