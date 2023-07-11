Единственный в ВС РФ передвижной компьютерный томограф доставили в госпиталь ВДВ в Донбассе

Эта передвижная станция компьютерной томографии позволяет медикам максимально быстро визуализировать проблемы пациентов. Фото: ТАСС

Волонтеры доставили уникальный передвижной компьютерный томограф в госпиталь ВДВ в Донбассе. Этот аппарат является единственным на все Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил «ТАСС» командир медицинского отряда одной из дивизий ВДВ с позывным Кавказ.

По его словам, благодаря данному оборудованию медики смогут максимально быстро получить полное представление о состоянии раненых бойцов. Аппарат покажет все травмы в кратчайшие сроки, как только пациента доставят в госпиталь.

- Эта передвижная станция компьютерной томографии позволяет нам максимально визуализировать проблемы пациентов. Нам теперь не приходится отправлять военнослужащих на «материк» для проведения настолько специального метода исследования, - говорит командир медотряда.

Как поясняют медики, компьютерный томограф многократно повышает скорость диагностики повреждений.

- Ни в одном другом отряде, батальоне именно своего передвижного компьютерного томографа нет, он единственный в своем роде, - заявил Кавказ.

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