Спорткомплекс «Ильичевец» в Мариуполе после реконструкции оснастят необходимым оборудованием и инвентарем

Ведется активная работа по восстановлению объекта. Фото: Минстрой ДНР

Спортивный комплекс «Ильичевец» в Мариуполе после реконструкции оснастят необходимым инвентарем и оборудованием. Такое распоряжение поступило от заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в ходе совещания по исполнению поручений в новых регионах.

Уточняется, что комплексное оснащение отремонтированного объекта будет проходить поэтапно.

- До конца августа запланирована установка металлоконструкций, систем отопления, кровли, остекления и других компонентов. Помимо этого, ведется активная работа по восстановлению других спортивных объектов, а также по созданию в новых субъектах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, - рассказал на совещании министр спорта Олег Матыцин.

Тем временем вице-премьер отметил, что новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России. Правительство по поручению Президента РФ Владимира Путина утвердило программу социально-экономического развития этих территорий. Она включает в себя комплексное восстановление инфраструктуры, запуск в регионах федеральных программ и нацпроектов, а также реализацию мер социальной поддержки.

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