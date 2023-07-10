Стиральные машины и сантехнику бесплатно получат мариупольцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах

Людям помогут быстрее обустроить комфортные условия проживания. Фото: ТГ/Моргун

В скором времени около 50-ти стиральных машин и сантехнику бесплатно получат жители Мариуполя, оказавшиеся в крайне сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщил в своем телеграм- канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что в город прибыл еще один гуманитарный груз, который собрал для мариупольцев Василий Лукунин.

Кроме того, для малообеспеченных семей были доставлены одежда и продукты питания.

- Команда Василия Лукунина помогает мариупольцам далеко не первый раз. Только в этом сезоне это уже вторая гуманитарная миссия, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что необходимую помощь получат и защитники на передовой. В самые ближайшие дни им передадут средства гигиены, самозащиты, продукты питания и другую армейскую помощь.

- Благодарю гостей и всю команду Василия Лукунина за теплый дружеский визит, а также всестороннюю поддержку мариупольцев и наших военнослужащих, - отметил Моргун.

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