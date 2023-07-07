В ДНР организовали маршруты в Белосарайскую косу и Бердянск

Подробнее о рейсах и способах бронирования можно узнать на сайте «Автовокзалы Донбасса». Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике организовали новые рейсы в Бердянск, Мариуполь и Белосарайскую косу. Они будут отправляться ежедневно. Забронировать билеты можно по номеру 477 или на сайте «Автовокзалы Донбасса».

— Рейс Донецк – Белосарайская коса будет проходить через село Мелекино. Отправление из Донецка ежедневно в 07:50. Рейс Донецк – Бердянск будет проходить через Мариуполь. Маршруты будут работать ежедневно с отправлением из Донецка в 07:50, из Мариуполя — в 10:05, — сказано в сообщении.

Рейсы в Мариуполь будут отправлять из Донецка в 13:00. Все автобусы будут отходить от автостанции «Южный». Обратные маршруты из Бердянска в Донецк и Макеевку также будут организованы ежедневно.

Напомним, что в ДНР с началом курортного сезона запустили регулярные автобусные рейсы в Крым, Краснодарский край и Адыгею.

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