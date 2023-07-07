Оплатить проезд картой «Тройка» в Донецке можно будет с 1 августа

Продавать транспортные карты в ДНР начнут с 20 июля. Фото: Мосметро

С 1 августа в троллейбусах №2 и 17 оплатить проезд можно будет только картой «Тройка». Приобрести карту возможно с 20 июня в кассах автовокзала «Южный» и автостанции «Крытый рынок». Об этом рассказал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— С 1 августа оплатить проезд в троллейбусах № 2 и № 17 можно будет только картой. Установка валидаторов уже началась. Обращаю внимание, что для льготной категории граждан условия пользования транспортом остаются прежними. Поручил руководителю Минтранса Владимиру Тужилину провести разъяснительную кампанию, чтобы переход на новую систему оплаты прошел для жителей и гостей столицы максимально комфортно, — отметил Солнцев в своем телеграм-канале.

Пополнить карту можно будет в кассах автовокзалов «Южный» и «Крытый рынок», а также через специальное мобильное приложение «Моя Тройка». Чтобы воспользоваться картой и оплатить проезд, достаточно просто приложить ее к считывателю.

В будущем такой способ оплаты проезда планируют внедрить и на других маршрутах.

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