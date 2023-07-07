Свыше 18 миллионов пассажиров воспользовались электротранспортом ДНР с начала года

Электротранспорт остается одним из популярнейших пассажирских транспортов в ДНР. Фото: Минтранс региона
С начала 2023 года пассажирским электротранспортом в Донецкой Народной Республике воспользовались более 18, 3 миллионов человек, из них порядка 15, 1 миллионов — пассажиры льготных категорий. В Республике продолжается модернизация и ремонт подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.
— В июне 2023 года республиканским муниципальным электротранспортом воспользовалось свыше 3,6 млн. пассажиров, из которых пассажирами льготных категорий было совершено 3 млн. поездок. С января по июнь 2023 года пассажирским транспортом предприятий ГЭТ Республики перевезено 18,3 млн. человек, — отметили в Минтрансе.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают ремонт троллейбусов, трамваев и другого электротранспорта. В июне техническое обслуживание прошли 58 троллейбусов, 36 трамвайных вагонов, 75 автобусов и шесть единиц специального состава.
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