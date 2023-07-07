Стройбригады восстановили более тысячи частных домов в Мариуполе

Восстановление Мариуполя продолжается. Фото: Моргун/ТГ

К началу июля в Мариуполе восстановили более тысячи частных жилых домов, пострадавших во время боев за город. Ремонтом ИЖС занимаются строительные бригады из числа местных жителей и волонтеров. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— В разгар благоприятного сезона для проведения ремонтно-восстановительных работ поставил задачу максимально нарастить темпы восстановления. Тем более, что со своей стороны администрация города уже сделала все возможное, чтобы обеспечить строителей всем необходимым. Теперь нашим стройбригадам мы также выдаем бутилированную питьевую воду, — отметил Моргун.

Градоначальник подчеркнул, что воду городской администрации передал Фонд Ахмата-Хаджи Кадырова

— На сегодняшний дней строителями города уже восстановлены более 1000 частных домостроений. В числе участников наших стройбригад — почти 170 человек, — добавил мэр.

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