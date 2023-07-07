В Донецке начнет работу транспорта карта «Тройка»

Карта для оплаты проезда начнет работу в Донецке уже этим летом. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Транспортная карта «Тройка» начнет работу в Донецке эти летом. На первом этапе валидаторы (считыватели карт) установят в троллейбусах по маршрутам №2 и 17. В будущем такой способ оплаты проезда планируют внедрить и на других маршрутах. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал начальник отдела транспорта и связи администрации Донека Андрей Науменко.

— Эта карта будет действовать и у нас, и в Луганске, и в Москве. Валидаторы сейчас устанавливаются на троллейбусы маршрутов № 2 и № 17. Пока начнем с них, со временем они появятся на всей маршрутной сети города, — подчеркнул Науменко.

В будущем валидаторы установят также в трамваях, автобусах маршрутных такси.

Карта «Тройка» — это пополняемая карта для оплаты проезда в Москве и Московской области. Ее запустили в 2013 году. Пополнить такую карту можно с банковского счета или наличными через специальные терминалы. Позже системы оплаты проезда на основе «Тройки» появились в других регионах России, например, в Тульской области.

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