Украинские войска атаковали Ясиноватую из РСЗО, ранены двое человек

Вечером 6 июля Ясиноватая подверглась очередному ракетному удару со стороны ВСУ. Фото: ДАН

Украинские войска вечером 6 июля нанесли удар из реактивной системы залпового огня по городу Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по городу были выпущены 10 ракет.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

В результате обстрела в городе ранены как минимум двое людей.

- По кварталу 100, 4 «б» ранены мужчина 1990 года рождения и женщина 1995 года рождения, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что ракетными ударами повреждена Ясиноватская центральная районная больница. По улице Заводской вследствие попаданий загорелся магазин «Украина». Пострадали также частные и многоквартирные жилые дома по улицам Кубанская, Дачная, кварталам 102 и 103.

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