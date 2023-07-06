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НовостиОбщество6 июля 2023 18:33

Мариупольцы просят власти возводить новые многоквартирные дома на месте демонтированных

Соответствующее ходатайство будет направлено на имя врио Главы ДНР Дениса Пушилина
Ирина ДМИТРИЕВА
Такие обращения поступают от жителей всех районов города. Фото: ТГ/Моргун

Такие обращения поступают от жителей всех районов города. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе жители просят власти возводить новые многоквартирные дома на месте демонтированных. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что продолжает работу на объектах городского жилого фонда. Один из них, который находится сегодня в центре внимания - это многоквартирный дом по улице Таганрогской, 255 в Орджоникидзевском районе. Здесь ситуация схожая с тем, что сложилась с многоэтажками по улицам Московской, 61 и Полтавской, 3. Ранее эти дома признали непригодными к проживанию и определили под снос, однако владельцы квартир настаивают на восстановлении высоток.

- В любом случае понимаю озабоченность мариупольцев, разделяю их обоснованное желание получить новые квадратные метры на прежнем месте. Могу сказать, что такие обращения поступают от жителей всех районов города, - отметил Моргун.

Мэр сообщил, что в ответ на ходатайства горожан подготовит обращение на имя врио Главы Республики Дениса Пушилина с просьбой посодействовать в том, чтобы новые многоквартирные дома, по возможности, строили на месте демонтированных.

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