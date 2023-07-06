Мариупольцы просят власти возводить новые многоквартирные дома на месте демонтированных

Такие обращения поступают от жителей всех районов города. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе жители просят власти возводить новые многоквартирные дома на месте демонтированных. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что продолжает работу на объектах городского жилого фонда. Один из них, который находится сегодня в центре внимания - это многоквартирный дом по улице Таганрогской, 255 в Орджоникидзевском районе. Здесь ситуация схожая с тем, что сложилась с многоэтажками по улицам Московской, 61 и Полтавской, 3. Ранее эти дома признали непригодными к проживанию и определили под снос, однако владельцы квартир настаивают на восстановлении высоток.

- В любом случае понимаю озабоченность мариупольцев, разделяю их обоснованное желание получить новые квадратные метры на прежнем месте. Могу сказать, что такие обращения поступают от жителей всех районов города, - отметил Моргун.

Мэр сообщил, что в ответ на ходатайства горожан подготовит обращение на имя врио Главы Республики Дениса Пушилина с просьбой посодействовать в том, чтобы новые многоквартирные дома, по возможности, строили на месте демонтированных.

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