Украинские боевики ранили ребенка при обстреле Петровского района Донецка из РСЗО

Последствия обстрела Петровского района. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка из РСЗО была ранена девочка. Также пострадали двое взрослых жителей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по оперативным линиям ведомства за 6 июля 2023 года поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики.

- Город Донецк (Петровский район): по площади Победы, 13 ранен ребенок - девочка 2019 года рождения, по площади Победы, 12 ранен мужчина 1982 года рождения, по улице Алябьева, 10 ранен мужчина 1962 года рождения, - проинформировали там.

Сообщается также, что в результате обстрела в районе поврежден ряд многоквартирных и частных жилых домов по улицам Лунина и Грановского, площади Победы. В переулке Звеньевой прямое попадание снаряда в частный дом привело к пожару. Тем временем на площади Победы, 12 зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили наблюдатели.

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