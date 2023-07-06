В ДНР будут судить украинского командира за приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя

Украинский военнослужащий ответит за содеянное перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР будут судить украинского боевика, который отдал приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Там уточнили, что Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука.

- Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики для рассмотрения по существу, - заявили в главном надзорном органе страны.

Как выяснило следствие, с 28 февраля по 9 апреля 2022 года обвиняемый находился на боевых позициях в районе мариупольского предприятия «Азовобщемаш». По его приказу подчиненные ему военнослужащие открыли огонь по мирным жителям, убив из автоматов 21 человека. Еще 16 людей выжили, им удалось укрыться.

Теперь против Свинарчука выдвинуты обвинения по статьям 105 и 356 УК РФ за убийство двух и более лиц организованной группой, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны.

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