Минтранс провел рейды на маршрутах в Макеевке

Рейды прошли на маршрутах, которые отправляются с АС Плехановская. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты министерства транспорта ДНР проверили техническое состояние транспорта в Макеевке, а также соблюдение графиков движения и санитарное состояние салонов. Среди основных проблем городского транспорта — плохое состояние салонов и нежелание водителей забирать на остановках людей льготных категорий.

— Особое внимание уделялось техническому состоянию автобусов, соблюдению графиков движения, санитарному состоянию салонов, наличию пакета необходимых документов, размещению в салоне информации для пассажиров, степени удовлетворенности граждан качеством предоставляемых перевозчиками услуг, — отметили в Минтрансе ДНР.

В пресс-службе ведомства добавили, что все выявленные недостатки и нарушения зафиксированы для дальнейшей проработки с перевозчиками. Особое внимание контролеры уделили маршрутам №1 и №20, на которые чаще всего жалуются макеевчане.

— Замминистра Артем Бафанов обратил внимание на отсутствие на остановочных пунктах наименований и специальных знаков, обозначающих автобусную остановку. Также были зафиксированы случаи проезда автобусов мимо остановок, — добавили в министерстве.

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