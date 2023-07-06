В ФМБА создан центр психологической помощи для участников СВО и жителей новых регионов

Жителям помогут пережить последствия боевых действий и ЧС Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Федеральном медико-биологическом агентстве Минздрава РФ открыт ситуационный центр медико-психологического сопровождения. Он будет помогать жителям новых регионов и участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

— Одним из ключевых направлений деятельности ФМБА России является медицинская реабилитация, в том числе медико-психологическая. Психологическое сопровождение является важным направлением по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей. Очень часто тревожные симптомы сопровождаются различными соматическими расстройствами и требуют особого внимания со стороны специалистов, — отметили в пресс-службе ФМБА.

Специалисты агентства уже готовы оказывать психологическую помощь нуждающимся. Ее смогут получить ветераны боевых действий и члены их семей, вынужденные переселенцы, лица, пострадавшие от боевых действий или чрезвычайных ситуаций пригородного или техногенного характера.

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