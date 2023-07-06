На возведение двух недостроев в Донецке выделили 250 миллионов рублей

На первых двух недостроях уже начались работы. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке начаты работы на двух объектах незавершенного строительства — многоэтажных домах на улицах Листопрокатчиков и Багратиона. На достройку двух домов выделено 250 миллионов рублей. Об этом на прямой линии заявил вице-премьер ДНР Дмитрий Бердников.

— В ДНР определен 41 недострой. В Донецке начаты работы на двух девятиэтажках — на улицах Листопрокатчиков и Багратиона, застройщики уже определены. На их достройку уже выделено 250 миллионов рублей Минстроем РФ из запланированных на 2023 год 550 миллионов, — отметил зампред Правительства ДНР.

Дмитрий Бердников добавил, что в следующем году на строительство таких объектов выделят 788 миллионов рублей.

Напомним, что достроить объекты незавершенного строительства в Республике планируют до 2025 года. Денис Пушилин подчеркнул, что достроить такие дома проще и безопаснее, чем сносить и возводить заново. Мистрой уже получил все данные об объектах незавершенного строительства в регионе.

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