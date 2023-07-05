Грязь и порванные сидения: Власти оценили состояние пассажирского транспорта в Донецке

В городе проверили автобусы на городской автостанции «Крытый рынок» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов оценил состояние пассажирского транспорта в Донецке. Он осмотрел автобусы на автостанции «Крытый рынок» в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Республики.

Там уточнили, что проверка проводилась вместе с сотрудниками отдела контроля транспорта ведомства. На маршрутах № 28, 77 и 121 они выявили ряд нарушений. В салонах автобусов обнаружили грязь и порванные сидения, в одном отсутствовали необходимые документы. Дело ограничилось устными предупреждениями, однако власти уверяют, что через 2-3 недели к тем, кто не исправит выявленные нарушения, примут более жесткие меры.

- Для нас самое главное - это пассажир. И перевозка должна в первую очередь быть не только безопасной, но и комфортной, - заявил Бафанов.

Сообщается также, что в скором времени на утверждение властей будет вынесен закон, регулирующий сферу регулярных перевозок. В реестр должны включить только тех перевозчиков, качество предоставления транспортных услуг которых будет соответствовать установленным нормам.

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