Мариуполец прошел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Алексей Калентьев и еще семь полуфиналистов конкурса из ДНР отправятся на финальное испытание в Новосибирск. Фото: пресс-служба администрации Мариуполя

Начальник отдела по восстановлению Мариуполя министерства строительства и ЖКХ ДНР Алексей Калентьев вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли». Он стал одним из восьми полуфиналистов из ДНР и одним из трехсот полуфиналистов со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя ДНР.

— Первые отборочные туры проходили в дистанционном формате, что очень удобно с учетом нашей обстановки. Задания предусматривали тестирование и видеоинтервью. Далее нас ждет дистанционная образовательная программа от ведущих экспертов РФ. Участие в конкурсе это возможность приобрести новый опыт и поделиться своими знаниями, — отметил Калентьев.

Финал конкурса, который соберет участников со всей России, пройдет в преддверии Дня строителя с 10 по 13 августа в Новосибирске. Всего в конкурсе приняли участие более 12 тысяч человек.

Ранее глава Правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что проведение такого конкурса очень своевременно и актуально.

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