Первый инвестор ДНР подал заявку на получение статуса участника СЭЗ

Потенциальный инвестор планируют построить производство электротранспорта и комплектующих в ДНР. Фото: Пушилин/ТГ

Заявку на получение статуса участника свободной экономической зоны подал первый инвестор из ДНР. Этот статус позволяет получить ряд льгот до 2050 года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам совещания по социально-экономическому развитию новых регионов.

— Режим свободной экономической зоны, закон о создании которой разработан Правительством по поручению Президента, предусматривает существенные льготы и преференции для предприятий. На сегодня поданы уже две заявки на получение статуса участников СЭЗ, — отметил зампред Правительства России.

Хуснуллин подчеркнул, что потенциальный инвестор в Донецкой Народной Республике планирует создать на территории региона современное производство электротранспорта — трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним.

Напомним, что Владимир Путин подписал закон о создании СЭЗ в новых регионах 24 июня. Льготная экономическая зона будет действовать в ДНР и других новых субъектах до 2050 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застройщики подали первые заявки на выделение земли под жилье в Донецке и Мариуполе

В населенных пунктах планируют строительство жилых комплексов (подробнее)