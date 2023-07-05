Нижегородцы собрали гумпомощь для больниц Харцызска

Медицинское оборудование и расходные материалы медики собрали своими силами. Фото: t.me/DavMelik

Медицинские работники Нижегородской области собрали гуманитарный груз для больниц Харцызска. Неравнодушные врачи своими силами закупили оборудование и расходные материалы, которые передадут коллегам из ДНР. Об этом рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

— Медики медикам передали купленные на свои деньги медицинское оборудование, расходные материалы и медикаменты. Собирали только то, что нужно нашим коллегам. Уверен, что собранная с такой заботой гуманитарная помощь, поможет в лечении и диагностике пациентов, — отметил глава Минздрава.

Напомним, что «Русская гуманитарная миссия» доставила медоборудование для новорожденных в Мариуполь. В больницу поступили многофункциональные кровати со специальными принадлежностями. Это уже вторая партия помощи, а первая, в состав которой входили стетоскопы, глюкометры, билитесты и другие изделия, поступила на баланс медучреждения в апреле.

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