СК РФ будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей ДНР

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам городов ДНР. Фото: пресс-служба СК РФ

Следственный комитет России будет расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики. 4 июля ВСУ нанесли массированные удары по Червоногвардейскому району Макеевки и Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Макеевки ДНР пострадало не менее 36 человек, один человек погиб. Гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, в их числе девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Повреждены девять учреждений здравоохранения, — отметили в СК.

В пресс-службе ведомства добавили, что в результате обстрела со стороны украинских националистов Петровского района Донецка, по предварительной информации, погибли двое мирных граждан – мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число пострадавших от удара ВСУ по Макеевке возросло до 41 человека

ВСУ нанесли удар по Макеевке из РСЗО вечером 4 июля 2023 года (подробнее)