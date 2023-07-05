Новые регионы России получат свыше 320 миллионов рублей на оснащение школ и спортивных учреждений

Правительство планируют привлечь детей и взрослых новых регионов к спорту. Фото: ДАН

Правительство России направит 326,8 млн рублей на оснащение школ и спортивных учреждений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Средства уже предусмотрены программой социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

— В 2023 году правительство направит 326,8 млн рублей на закупку спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений в новых регионах. Решение направлено на развитие массового спорта в новых регионах. Оно поможет обновить спортивную инфраструктуру, привлечь детей и взрослых к спортивным занятиям и ведению здорового образа жизни, — отметили в пресс-службе.

Программа развития новых субъектов предполагает также перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов и выстраивание системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

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