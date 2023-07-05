Украинские боевики повредили девять медучреждений Макеевки при обстреле 4 июня

В результате удара ВСУ по Макеевке пострадала больница в микрорайоне Восточный. Фото: Александр Камышов

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки 4 июля из РСЗО. По уточненном информации, результате массированного обстрела повреждены девять медицинских учреждений, среди них — две амбулатории, больница, два диспансера, медицинских колледж и другие. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР: эндокринологический центр по улице Ферганской, амбулатория №2 «ЦПМСП №5» по улице Больничной, больница № 2 по улице Ферганской, амбулатория №3 «ЦПМСП №5», психиатрическая больница по улице Трояновского, противотуберкулезный диспансер по улице Сормовской, наркологический диспансер по улице Ковалевской, клиническая больница № 5 по улице Больничной, станция переливания крови и Макеевский медицинский колледж по улице Крылова, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что повреждения получили жилые дома на улицах Фабрициуса, Героев Сталинграда, Коккинаки, Ферганская, Токарева, Лазо и Растрелли, 2-й Восточный микрорайон.

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