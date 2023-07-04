Горбольница №2 пострадала после обстрела ВСУ. Фото: Александр Камышов

В восьми медорганизациях Макеевка повреждены остекление, двери, фасады после обстрела ВСУ 4 июля 2023. Сообщаем мэр города Владислав Ключаров.

- Обстрелу со стороны ВФУ подвергся Червоногвардейский район города Макеевки, - сообщил глава города. - По предварительным оперативным данным зафиксированы повреждения учреждений здравоохранения и многоквартирных жилых домов. Выбиты оконные блоки и стеклопакеты. В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады.

Информация по раненым пока уточняется. Известно, что они есть. На месте взрыва сейчас работают оперативные службы.

Напомним, вечером, 4 июля, ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты РСЗО. Горбольница № 2 в Макеевке серьезно пострадала после вечернего обстрела ВСУ. По данным депутата Народного совета ДНР Александра Камышова, есть раненые.