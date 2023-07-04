В Мариуполе продолжается выдача гумпомощи по трем адресам

Получить гумпомощь в Мариуполе можно ежедневно с 10:00 до 14:00 по трем адресам

В Мариуполе продолжают работу центры гуманитарной помощи по трем адресам. Там можно получить одежду и обувь, продукты, строительные материалы, а также сантехнику и обои.

— ТЦ «Метро» Запорожское шоссе, 4. Режим работы: понедельник – суббота с 08:00–17:00. Выходной- воскресенье. Здесь производится выдача гуманитарной помощи с 10:00-14:00, в субботу с 10:00-13:00. Можно получить стройматериалы для частного сектора, обои, сантехнику (при наличии), продуктовые наборы и детские товары — питание, памперсы, одежду, — отметили в пресс-службе городской администрации.

Два других пункта выдачи гуманитарной помощи работают в торговых центрах «Эпицентр» и «Яблочко» на проспекте Победы и улице Левченко. Они выдают гуманитарную помощь с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. В этих центрах можно получить продуктовые наборы, детские товары и одежду.

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