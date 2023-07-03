Средства реабилитации доставили для маломобильных жителей Мариуполя

Мариупольцам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата доставили инвалидные коляски. Фото: Администрация города Мариуполя

Маломобильным жителям микрорайона «Восточный» в Мариуполе передали инвалидные коляски. Средства реабилитации доставили в город волонтеры из Башкортостана. Об этом рассказала руководитель гуманитарного центра «Восточный» Инна Лобода-Солдатенко.

Она отметила, что средства на приобретение инвалидных колясок для мариупольцев с заболеваниями опорно-двигательного аппарата собрали неравнодушные жители из городов Кумертау и Ермолаево. Руководитель гуманитарного центра также подчеркнула, что волонтеры из Башкортостана уже не первый раз привозят гуманитарную помощь для жителей Мариуполя.

- Это наши друзья из Башкортостана. Назову их имена: Андрей Черноусов, Сергей Гордеев, Линара Гирфанова, Вячеслав Кондрашов, Андрей Варламов, Сергей Волобуев, Владимир Пестов и все неравнодушные жители. Огромное спасибо, низкий поклон всем, кто с нами сердцем и делом, - сказала Инна.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фонд имени Ахмата Кадырова взялся за восстановление православного храма в Мариуполе

«Поживановская церковь» в ходе боевых действий сильно пострадала от обстрелов (подробнее)