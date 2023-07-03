Шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения в ДНР

Еще шесть финалистов конкурса сменили вектор работы или должности. Фото: Пушилин/ТГ

Еще шесть финалистов кадрового конкурса «Лидеры возрождения» получили новые должности в ДНР. Ранее уже состоялось назначение 24 участников. Поменяли сферы и направления деятельности, а также получили повышения Анна Богатырева, Мария Борисюк, Алексей Бурцев, Елена Бычкова, Олег Камыса и Александр Черников. Об этом сообщили в пресс-службе кадрового конкурса.

— Мы снова видим, как финалисты кадрового конкурса получают новые должности и повышения. Это и есть главная цель конкурса — усиление всех сфер Республики с помощью компетентных специалистов и талантливых руководителей, которые готовы работать на благо ДНР. Нет сомнений, что все вместе мы сможем добиться отличных результатов в процессе возрождения нашего региона, — отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что полуфиналы конкурса проходили с января по апрель 2023 года.

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