Денис Пушилин поздравил жителей ЛНР с Днем освобождения

Врио Главы подчеркнул, что только достижение всех целей СВО поможет прекратить обстрелы Республик. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Луганской Народной Республики с Днем освобождения. Ровно год назад луганская земля полностью стала частью русского мира.

— 3 июля 2022 года Луганская земля полностью вернулась в лоно Русского мира – была восстановлена историческая справедливость и реализована воля жителей Донбасса, которые еще весной 2014 года высказались на референдуме о нежелании жить в составе преступного украинского государства, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Пушилин подчеркнул, что ЛНР и ДНР продолжают подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. По мнению главы региона, чтобы устранить эту опасность, нужно полностью выполнить цель специальной военной операции.

— Нет никаких сомнений, что наши героические войска справятся и с этой задачей, установив в Донбассе долгожданный победный мир, — поделился врио Главы Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин поздравил бригаду «Пятнашка» с девятой годовщиной

Врио Главы Республики подчеркнул, что на их счету множество героических свершений (подробнее)