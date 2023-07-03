Денис Пушилин поздравил бригаду «Пятнашка» с девятой годовщиной

Военнослужащие продолжают охранять рубежи Республики. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поздравил интернациональную бригаду «Пятнашка» с годовщиной. За девять лет бойцы из разных стран успели доказать свою верность.

— Сегодня годовщину создания отмечает легендарное подразделение —интернациональная бригада «Пятнашка». За девять лет эти сильные духом, отважные бойцы из разных стран показали не словом, а делом, что верность, честь и долг — главные качества настоящего защитника России, — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы Республики подчеркнул, что на счету военнослужащих бригады много героических свершений.

— Горжусь каждым бойцом «Пятнашки» и желаю скорейшей Победы! — поделился глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее бойцам интербригады передали газовые горелки и антисептики. Гуманитарную помощь собрали неравнодушные жители Балашихи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские бойцы с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Вражеский опорник был уничтожен в населенном пункте Первомайское (подробнее)