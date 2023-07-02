Парк общественного транспорта в ДНР планируют пополнить на 400 единиц

Республика примет участие в трех федеральных программах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики намерены пополнить автопарк пассажирского транспорта на 400 единиц в 2023 году. Об этом рассказал заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов.

— На первом этапе первоочередная наша задача — провести глубокий анализ подвижного состава, который в первую очередь используется на регулярных маршрутах. И мы уже понимаем, что нужно обновлять коммерческий подвижной состав, — отметил Бафанов.

Замминистра подчеркнул, что следующим этапом работы станет формирование новой маршрутной сети.

— В этом году Республика участвует в трех федеральных программах по подвижному составу, в рамках которых планируем пополнить общественный транспорт в общей сложности примерно на 400 единиц, — добавил заместитель главы Минтранса.

Бафанов добавил, что поступивший транспорт задействуют в том числе и для перевозок в сельской местности.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минпромторг ДНР: Торговые сети региона развиваются, несмотря на обстрелы ВСУ

В сетях постоянно расширяется ассортимент товаров (подробнее)