Парк общественного транспорта в ДНР планируют пополнить на 400 единиц

Республика примет участие в трех федеральных программах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Власти Донецкой Народной Республики намерены пополнить автопарк пассажирского транспорта на 400 единиц в 2023 году. Об этом рассказал заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов.
— На первом этапе первоочередная наша задача — провести глубокий анализ подвижного состава, который в первую очередь используется на регулярных маршрутах. И мы уже понимаем, что нужно обновлять коммерческий подвижной состав, — отметил Бафанов.
Замминистра подчеркнул, что следующим этапом работы станет формирование новой маршрутной сети.
— В этом году Республика участвует в трех федеральных программах по подвижному составу, в рамках которых планируем пополнить общественный транспорт в общей сложности примерно на 400 единиц, — добавил заместитель главы Минтранса.
Бафанов добавил, что поступивший транспорт задействуют в том числе и для перевозок в сельской местности.
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