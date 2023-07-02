«Феникс» восстановил мобильную связь в Мариуполе

Мобильная связь в Мариуполе восстановлена. Фото: ДАН

Специалисты республиканского оператора связи «Феникс» завершили ремонт на волоконно-оптических линия связи в Мариуполе. Ранее в городе наблюдалась деградация мобильных сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Сервисы мобильной связи в Мариуполе восстановлены. По результатам аварийно-восстановительных работ в Мариуполе восстановлены сервисы подвижной радиотелефонной связи госпредприятия ДНР «РОС», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее специалисты оператора обновили и поставили новое оборудование в девяти населенных пунктах региона — Торезе, Докучаевске, Горловке, Шахтерске, Донецке, Ларино, Садовом, Благодатном и Орлово-Ивановке. Вещание базовых станций осуществляется в стандартах 3 и 4G.

— Также на части объектов связи в указанных населенных пунктах проведена модернизация оборудования: добавлен стандарт 4G, что повышает среднюю скорость мобильного интернета в пределах зоны вещания, — подчеркнули в компании.

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