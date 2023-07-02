53 спортсмена из ДНР приняли участие в соревнованиях «Дети Приморья»

В играх участвуют более 1500 спортсменов из трех стран. Фото: пресс-служба фестиваля

Спортсмены из Донецкой Народной Республики принимают участие в международных спортивных играх «Дети Приморья». 53 спортсмена будут соревноваться за медали в бадминтоне, баскетболе, легкой атлетике, самбо и других видах спорта. Об этом рассказала зампред Правительства Республики Лариса Толстыкина.

— Масштабное спортивное мероприятие собрало во Владивостоке более 1500 спортсменов со всей России, 53 из которых представляют ДНР. Также прибыли спортсмены из Китая и Белоруссии. Масштабное спортивное мероприятие собрало во Владивостоке более 1500 спортсменов со всей России, 53 из которых представляют ДНР. Также прибыли спортсмены из Китая и Белоруссии, — отметила Толстыкина.

Вице-премьер добавила, что участники игр будут соревноваться в 11 видах спорта. Среди них — бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, пляжный волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, самбо, мини-футбол, тяжелая атлетика, греко-римская борьба в возрасте до 16 лет.

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